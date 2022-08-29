جامعة أسوان تجري اختبارات مبادرة "أشبال مصر الرقمية"

أسوان - صلاح المسن

أكد الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعة أسوان أن الجامعة استضافت اليوم اختبارات "مبادرة أشبال مصر الرقمية"، بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية المبادرة التي تستهدف الطلاب المتفوقين في دراستهم، لصقل مهاراتهم التكنولوجية والعمل علي إعداد جيل قادر على مواكبة متطلبات المستقبل، ومؤهلًا لمجتمع مصر الرقمية وربطه بسوق العمل.

وأضاف رئيس جامعة أسوان في "تصريحات صحفية" أن بناء جيل يمتلك أدواته التكنولوجية المعاصرة لتحقيق التحول الرقمي هو جوهر فكر التنمية المستدامة، لصناعة مستقبل أفضل من خلال رؤية متكاملة لتطوير القدرات البشرية والمؤسسية.

كما تفقد الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس جامعة أسوان لشئون التعليم والطلاب لجان الاختبارات واطمأن على سير الإمتحانات التي عقدت بالجامعة مع توفير الأجواء الملائمة لأداء الامتحانات بسهولة ويسر، والعمل علي تذليل كافة العقبات، وتوفير كافة سبل الدعم والرعاية للطلاب المشاركين بالمبادرة.

وأوضح الدكتور محمد عيد المدير التنفيذي لمركز المعلومات والشبكات بالجامعة انه يتم عقد الاختبارات اليوم طبقاً للتعاون المثمر والبناء بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجامعات الحكومية المصرية.