تنفيذ أكبر عملية إحلال وتجديد للبنية التحتية بمدينة إدفو بأسوان.. صور

قال أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مدينة إدفو تشهد أكبر عملية إحلال وتجديد البنية التحتية من شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، بالإضافة إلى إدخال الغاز الطبيعى، ليعقب ذلك تنفيذ مشروع متكامل للتطوير والتجميل يتضمن أعمال الرصف ورفع كفاءة الأرصفة والدهانات والإنارة والتشجير، بما يساهم فى إضفاء الشكل الجمالى والحضارى للمدينة السياحية على الوجه الأكمل.

ومن جانبه، أكد إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو، أنه فور الإنتهاء من تنفيذ إحلال وتجديد البنية التحتية تم رفع إشغالات الأرصفة على كورنيش النيل تمهيداً لإستكمال التطوير والتجميل به ليضم شوارع الكورنيش والبنوك والمستشفى الجديدة ومجلس المدينة ، و 23 يوليو ، والمطافى والكوبرى.

وأشار، إلى أن ذلك يتوازى مع إستكمال أعمال حفر مشروع الغاز الطبيعى بعرض متر وبطول 4 كم بشارع مصر / أسوان / إدفو ، لافتا إلى أنه يتم الإستغلال الأمثل لنواتج أعمال الكشط للأسفلت بإستخدامه فى الطرق العامة لتغطية أعمال الحفر لخطوط الغاز والمياه والصرف تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023 بأطوال 9 كم ، وبتكلفة 40 مليون جنيه ، علاوة على تجميل المدخل الشمالى بتكلفة 1.7 مليون جنيه بما يتواكب مع إنهاء الأعمال الجارية بمشروع الغاز الطبيعى بنهاية العام الجارى.