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تنسيق الجامعات 2022.. ما هى الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات؟

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:08 م
تنسيق الجامعات 2022.. ما هى الشروط والقواعد المنظمة للتحويل بين الكليات؟ تنسيق الجامعات - أرشيفية
كتب ـ محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق الالكترونى إتاحة مرحلة تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العامة للتسجيل، ويتساءل الطلاب عن الشروط والقواعد المنظمة لمرحلة التحويلات بين الكليات.
 
وأكدت وزارة التعليم العالى أن الشروط تتمثل فى الآتى :_
 
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
• لا توجد تحويلات ورقية.
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.
 

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