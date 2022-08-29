تقرير: موجات الحر القياسية فى أوروبا تستمر حتى صيف 2035

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "خيستيون" الإسبانية إن موجات الحر القياسية التى شهدتها أوروبا الصيف الجارى - حيث وصلت درجات الحرارة الى أكثر من 45 درجة فى العديد من الدول الاوروبية - ستسمر حتى صيف 2035.

وأشارت الصحيفة إلى أنه بحلول نهاية القرن ، ستشهد أوروبا صيفا لم تشهده من قبل والذى سيكون الأكثر سخونة حيث ترتفع درجات الحرارة بمقدار 4 درجات مئوية عن مستوياتها، حسبما أكد مركز الدراسات "ميت هيدلى" Met Office Hadley Center فى تقرير له.

وأكد المركز أن موجة الحرارة القياسية التى تشهدها اوروبا فى اقل من 15 عاما سيكون صيفا متوسطا حتى فى حال تحقيق الاهداف المناخية ، كما ستشهد القارة موجة اشد من الجفاف والحرائق.

حذر خبراء من المفوضية الأوروبية في تقرير هذا الأسبوع من أن أوروبا تواجه أسوأ موجة جفاف منذ 500 عام، وتأثرت المنطقة كثيرا بقلة الأمطار وارتفاع درجات الحرارة.

وقامت خدمة كوبرنيكوس لمراقبة الأرض (CLMS) ، وهو نظام مراقبة الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي ووكالة الفضاء الأوروبية ، بمشاركة صور الأقمار الصناعية طوال فصل الصيف والتي تُظهر الدمار الذي يسببه الجفاف في أجزاء مختلفة من العالم.

وأظهرت عدة صور تأثير الجفاف على الأنهار والبحيرات والمناطق الزراعية في مناطق مختلفة من أوروبا، على سبيل المثال أظهرت صورتين لبحيرة جاردا الإيطالية، التي تعتبر أكبر بحيرة إيطالية، انخفاض منسوب مياهها عن العام الماضى.