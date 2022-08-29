تفاصيل حريق نشب فى قطعة أرض فضاء بالدقى.. 10 سيارات إطفاء تُسيطر ولا إصابات

تامر البطريقى

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب في قطعة أرض فضاء تقع فى شارع عادل حسين رستم متفرع من ميدان فينى بمنطقة الدقي، دون وقوع إصابات بشرية .

وفور ورود الإخطار للنجدة، تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق بشارع عادل حسين رستم بالدقى لإخماده ومنع امتداده.

كما تم الدفع بعدد 3 سيارات إسعاف كإجراء احترازى لوجود إصابات.

فيما تباشر قوات الحماية المدنية عمليات التبريد لمنع تجدد الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحادث، خاصة أن الحريق أشتعل في مخلفات أشجار داخل قطعة أرض فضاء بمنطقة الدقي.

وتحرر المحضر اللازم وتباشر الأجهزة الأمنية في الجيزة الإجراءات ومتابعة أسباب اندلاع الحريق، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



حريق الدقى (1)