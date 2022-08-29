تفاصيل اجتماع المجلس الإنجيلى بالطائفة الإنجيلية ورؤساء المذاهب

كتب: محمد الأحمدى

اجتمع أعضاء المجلس الإنجيلى العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية فى مصر، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية، وحضور الدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، وذلك بمقر رئاسة الطائفة، لمناقشة عدد من التقارير الإدارية والقانونية الهامة لشؤون الطائفة الإنجيلية فى مصر، كما قام رئيس الطائفة الإنجيلية بتسليم عقد ملكية مدرسة الغردقة التابعة لسنودس النيل الإنجيلي، إلى الدكتور القس اسطفانوس زكي، رئيس مجلس المؤسسات التعليمية لسنودس النيل الإنجيلي، بحضور القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلى.

وفى بداية اللقاء تم عرض بعض التصميمات الهندسية المقترحة للمباني الخاصة بقطعة الأرض التي تسلمتها الطائفة الإنجيلية بمصر، فى الخامس من يوليو الماضي، كما تم عرض آخر تطورات مشروع قانون الأسرة للأقباط، وتم مناقشة كافة المواد والبنود والإجراءات الخاصة بالخطبة والزواج والطلاق والمواريث، من جانب الطائفة الإنجيلية.

وفى نهاية الاجتماع تم عرض تقرير عن تجديدات ونشاط بيت أجابيه، التابع لرئاسة الطائفة الإنجيلية، أحد أكبر بيوت المؤتمرات بوادي النطرون.



اجتماع رؤساء المذاهب



تسليم عقد المدرسة



جانب من الاجتماع