اليوم السابع
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تفاصيل اجتماع الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:53 م
تفاصيل اجتماع الأمانة العامة واللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر اجتماع اللجنة العامة لمجلس كنائس مصر
كتب: محمد الأحمدى

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اجتمعت صباح اليوم 29 أغسطس 2022،  فى - دير مارجرجس  البطريركى للروم الأرثوذكس فى مصر القديمة - الأمانة العامة لمجلس كنائس مصر، واللجنة التنفيذية للمجلس، برئاسة الأرشمندريت الدكتور ذمسكينوس الأزرعى الأمين العام لمجلس كنائس مصر، وبحضور الأمناء المشاركين بالمجلس وأعضاء اللجنة التنفيذية.

 

وخلال الاجتماع تمت مناقشة تقارير بعض لجان المجلس عن الفترة الماضية، كما تمت الموافقة على بعض الخطط المستقبلية، وتحديد مواعيد بعض المؤتمرات واللقاءات التي تضم الكنائس الأعضاء.

 

وقررت اللجنة زيارة كنيسة أبي سيفين بامبابة، وتقديم واجب العزاء للرئاسة الروحية وجميع أُسر الضحايا وشعب الكنيسة.


مجلس كنائس مصر

كنيسه الروم الارثوذكس

طائفه الروم الارثوذكس

الدكتور ذمسكينوس الأزرعى



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