تعرف على قرارات النيابة فى حادث مصرع شخصين بحريق شقة بالإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة الدخيلة بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق في شقة بمنطقة قصر القويري بالعجمي، ما تسبب في مصرع ربه منزل والأب، وإصابة أبنائهم الثلاثة بجروح وكسور، عقب قيام الأب بألقائهم من الدور الخامس، وطلبت النيابة سرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وسؤال المصابين، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة، يفيد نشوب حريق بشقة بعقار آخر شارع القويري بالهانوفيل بدائرة قسم شرطة الدخيلة.

علي الفور انتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على النيران وإخمادها ومنع امتدادها للعقارات المجاورة.

وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بشقة بالطابق الخامس بالعقار المشار إليه، مما أسفر عن وفاه الام والاب وإصابة 3 من أبنائهم بينهم رضيع 7 أشهر وذلك عقب إلقا الاب لأبنائه الي الجيران وانقاذهم، وتم نقلهم إلى مستشفى العجمي لتلقي العلاج اللازم، وكشفت المعاينة التهام النيران لمحتويات الشقة، وتحرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.