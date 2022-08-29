تعديلات فى نمط حياتك للتغلب على القولون العصبي

كتبت فاطمة خليل

متلازمة القولون العصبى تسبب العديد من الأعراض مثل: الغازات، الانتفاخ ، ألم البطن، التقلصات ، الإمساك أو الإسهال، وتظهر الأبحاث أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض القولون العصبي من الرجال، لكن هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي تحتاج إلى إجراؤها للتعامل مع القولون العصبي، بحسب موقع "Health".

متى يكون القولون العصبي مشكلة؟ يمكن أن تتراوح خطورة أعراض القولون العصبي من معتدلة إلى شديدة، وتتفاوت من شخص لآخر.

بالنسبة لمعظم الناس الأعراض ليست مزمنة عندما تستمر الأعراض لمدة لا تقل عن ثلاثة كل شهر لمدة ثلاثة أشهر متتالية ، يُقال أنك تعاني من متلازمة القولون العصبي.



يعاني الأشخاص الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي من أعراض مختلفة مثل عدم الراحة في المعدة أو الألم ومشاكل في حركة الأمعاء السلسة (الإمساك أو الإسهال).



نصائح للتعامل مع القولون العصبي بشكل طبيعي؟ وفقًا للخبراء، يبدو أنه لا يوجد سبب محدد للقولون العصبي وقد تختلف الأسباب باختلاف الأفراد قد يصاب شخص ما بحالة الأمعاء هذه بعد تطوير عدم تحمل بعض الأطعمة أو تغيرات في الجهاز الهضمي ، أو إشارات غير طبيعية في الجهاز العصبي، أو حساسية للألم.



لا يوجد علاج مناسب لمتلازمة القولون العصبي أيضًا ومع ذلك، مع بعض الطرق الطبيعية ، يمكن الحد من الأعراض إلى حد كبير لتحسين نوعية الحياة.

تناول الطعام بشكل صحيح لمنع القولون العصبي

إذا ظهرت على الشخص أعراض الإمساك، فيجب عليه زيادة تناول الأطعمة مثل الحبوب (الحبوب الكاملة)، والفواكه، والخضروات، والبقول، أو المكسرات في النظام الغذائي اليومي. يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تخفيف الإمساك بسبب محتواها العالي من الألياف عن طريق جعل حركات الأمعاء ناعمة وسهلة المرور.

هناك نوعان من الألياف

-الألياف القابلة للذوبان، والتي توجد في الفواكه والفول ومنتجات الشوفان

-الألياف غير القابلة للذوبان، والتي توجد في الخضروات ومنتجات الحبوب الكاملة

سيساعد الأشخاص الذين يعانون من علامات مثل الانتفاخ أو الحموضة أو تقليل تناول العدس أو بعض أنواع الفواكه والخضروات على تخفيف الأعراض ومع ذلك ، فإن مجرد زيادة كمية الألياف المتناولة لن يساعد في جميع الحالات لذلك الحفاظ على استهلاك الألياف معتدلاً للمساعدة في الحد من العديد من الأعراض.

يجب توخي الحذر أثناء رفع مستوى تناول الأطعمة الغنية بالألياف، لأن الكثير منها يمكن أن يؤدي إلى ظهور أعراض القولون العصبي مثل انتفاخ البطن.



تقليل التوتر لتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي

سبب متلازمة القولون العصبي هو إما وظيفي أو نفسي. وبالتالي ، يبدأ العديد من الأشخاص في المعاناة من القولون العصبي بسبب مستويات عالية من الإجهاد في أجسامهم أو نمط حياتهم غير الصحي.

تقليل مستويات التوتر في حياتك اليومية من خلال الأنشطة مثل اليوجا أو كتابة اليوميات بعض الطرق المثبتة للتخفيف من أعراض القولون العصبي من خلال العيش حياة خالية من الإجهاد.