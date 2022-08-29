اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:27 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف.. صور

الإثنين، 29 أغسطس 2022 04:11 م
تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف.. صور مديرة التضامن مع ممثل الأزهر الشريف
الإسماعيلية - صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بالتعاون مع منطقة الإسماعيلية الأزهرية  ندوة موسعة لـ164 من مكلفات الخدمة العامة من الفتيات حول تصحيح المفاهيم المغلوطة و نشر سماحة الدين الإسلامي، و أيضًا التعريف بالمبادرات التي يطلقها الأزهر الشريف لتوعية الشباب من الجنسين و التي تسعى لتعزيز القيم و التوعية بمخاطر الإدمان و المخدرات على الشباب.

وكذلك لتوعية المُقبلين على الزواج بأسس تكوين الأسرة السليمة، و كيفية تجاوز المشاكل التي يتعرض لها حديثي الزواج.
 
وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الندوة شملت توعية حول ترشيد استخدام الطاقة و الكهرباء و ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء  شريف فهمي بشارة بزيادة التوعية حول ترشيد الطاقة في ضوء توجهات الدولة بكامل قطاعاتها نحو قضية الترشيد في استخدام الموارد المتاحة و توعية المواطنين كافة من خلال اتباع بعض الإجراءات التي تسهم في تخفيض استهلاكهم للطاقة بالإضافة إلى التوعية بخطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء و خفض الإنارة العامة بما لا يتعارض مع أمان المواطنين.
 
مديرة التضامن مع ممثل الأزهر الشريف (1)
مديرة التضامن مع ممثل الأزهر الشريف (1)

مديرة التضامن مع ممثل الأزهر الشريف (2)
مديرة التضامن مع ممثل الأزهر الشريف (2)
 
 
 

الإسماعيلية

تضامن الإسماعيلية

امان المواطنين

قضية الترشيد

محافظة الاسماعيلية

الأزهر الشريف



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة