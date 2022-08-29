تضامن الإسماعيلية تنظم ندوات توعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف.. صور

الإسماعيلية - صبرى غانم

نظمت مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية بالتعاون مع منطقة الإسماعيلية الأزهرية ندوة موسعة لـ164 من مكلفات الخدمة العامة من الفتيات حول تصحيح المفاهيم المغلوطة و نشر سماحة الدين الإسلامي، و أيضًا التعريف بالمبادرات التي يطلقها الأزهر الشريف لتوعية الشباب من الجنسين و التي تسعى لتعزيز القيم و التوعية بمخاطر الإدمان و المخدرات على الشباب.

وكذلك لتوعية المُقبلين على الزواج بأسس تكوين الأسرة السليمة، و كيفية تجاوز المشاكل التي يتعرض لها حديثي الزواج.

وأكدت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن الندوة شملت توعية حول ترشيد استخدام الطاقة و الكهرباء و ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء شريف فهمي بشارة بزيادة التوعية حول ترشيد الطاقة في ضوء توجهات الدولة بكامل قطاعاتها نحو قضية الترشيد في استخدام الموارد المتاحة و توعية المواطنين كافة من خلال اتباع بعض الإجراءات التي تسهم في تخفيض استهلاكهم للطاقة بالإضافة إلى التوعية بخطة المحافظة لترشيد استهلاك الكهرباء و خفض الإنارة العامة بما لا يتعارض مع أمان المواطنين.