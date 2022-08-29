بيطرى الأقصر: فحص 42 ألفا و81 رأس ماشية وعقد 150 ندوة توعوية للمربين

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور فتحى سلمى مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، عن نجاح فعاليات الحملة القومية الثانية للتحصين ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، فى إجراء تحصينات لـ42081 رأس ماشية، شملت 27655 أبقار وجاموس، و14426 أغنام وماغز، بالإضافة إلى تنفيذ 150 ندوة توعوية مختلفة، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة.



وأضاف الدكتور فتحى سلمى مدير الطب البيطرى بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه إستمراراً لتفعيل دور مديرية الطب البيطرى بالأقصر فى إحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعيا وبشكل منتظم، تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة أرمنت البيطرية، قامت بالمرور على سوق الماشية بأرمنت بمنطقة أبو قليعى بحاجر أرمنت، وتم عمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائي، بالإضافة إلى تحصين الحيوانات القابلة للإصابة ضد مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع، وتوعية المواطنين بأهمية وضرورة تحصين الحيوانات الخاصة بهم، حيث تشكلت لجنة طبية بيطرية من إدارة إسنا البيطرية، وقامت بالمرور على سوق إسنا للماشية وتم عمل تقصى وبائى نشط لمعرفة الوضع الوبائي.



ومن المقرر أن تستمر مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بقيادة وتوجيهات الدكتور فتحى سلمى مدير عام الطب البيطرى بالأقصر، فى تكثيف لجان التقصى والترصد الوبائى ولجان التحصين والإرشاد البيطرى لإحكام الرقابة البيطرية على أسواق الماشية المقامة بمراكز محافظة الأقصر كلا فى يومه المحدد أسبوعياً وبشكل منتظم، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الحيوانات وحمايتها من هذه الأمراض الوبائية، وحفاظاً على الثروة الحيوانية وتحقيقاً للتنمية المستدامة بها، وحرصاً على صحة وسلامة الغذاء من أصل حيوانى، ومنعاً من إنتشار هذه الأمراض الوبائية، وتهيب مديرية الطب البيطرى بالأقصر بالمواطنين من مربى وتجار الماشية بضرورة التعاون مع لجان التحصينات بمشاركتهم الإيجابية، وتقديم الحيوانات الخاصة بهم لتحصينها حفاظاً على الثروة الحيوانية.