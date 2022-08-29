اليوم السابع
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بودرة وهاتف محمول.. ضبط شاب يروج المخدرات عبر تطبيق "تيك توك"

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:15 م
بودرة وهاتف محمول.. ضبط شاب يروج المخدرات عبر تطبيق "تيك توك" المتهم بترويج المخدرات عبر تطبيق تيك توك
محمود عبد الراضى - أحمد إسماعيل

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قررت جهات التحقيق المختصة، انتداب مهندس فنى لفحص مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس، وإعداد تقرير واف.

وطلبت جهات التحقيق سرعة التحريات حول مقطع الفيديو وبيان وجود مقاطع أخرى من عدمه.

عقب رصد تداول مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالترويج لبيع المواد المخدرة بمنطقة عين شمس في القاهرة، تمكنت مديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، من تحديد هوية الشخص المشار إليه (مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة).

عقب تقنين الإجراءات بإشراف اللواء محمد عبد الله مدير المباحث، تم استهدافه وضبطه، وبحوزته (كمية من البودر المخدر معده للبيع - مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته إعترف أمام اللواء علاء بشندي بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإستغلاله لمواقع التواصل الإجتماعى للترويج لنشاطه الإجرامى .

 

 


تيك توك

المخدرات

الترويج للمخدرات

امن القاهرة



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