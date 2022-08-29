بلجيكا تحذر من "شتاء مروع" بانتظار أوروبا وتدعو لحل أزمة أسعار الغاز بشكل عاجل

وكالات

حذرت وزيرة الطاقة البلجيكية، تين فان دير ستراتين، من أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تواجه شتاء مروعا، في ظل عدم حل أزمة ارتفاع أسعار الغاز.

وكتبت الوزيرة على حسابها في تويتر: "خلال السنوات الخمس، أو العشر المقبلة، سيكون فصل الشتاء مروعا إذا لم نفعل شيئا حيال أسعار الغاز، ويجب أن نتخذ قرارا، على مستوى أوروبا، ونحاول تثبيت الأسعار".

وشددت الوزيرة على ضرورة تثبيت أسعار الغاز في أوروبا بشكل عاجل.

وحسب موقع سبوتنيك، تتزايد المطالبات عبر أوروبا، لمواجهة زيادة أسعار الغاز، والربط بينها، وبين سعر الكهرباء.

وتعاني دول الاتحاد الأوروبي، من تزايد أسعار الغاز بشكل متسارع، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، وما تبعها من عقوبات على موسكو.

وتحاول الدول الغربية، التي تدعم أوكرانيا في مواجهة روسيا، تقليل وارداتها من الغاز الروسي، الذي شكل نحو 40 في المائة من إجمالي استخدام دول الاتحاد الأوروبي للغاز خلال العام المنصرم.