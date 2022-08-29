بقر أيرلندا ينتظر الإعدام.. جارديان تحملها مسئولية زيادة الانبعاثات وقلق بين المزارعين

كتبت رباب فتحى

ألقت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على تفاقم أزمة تغير المناخ فى أيرلندا بسبب الأبقار، وقالت إن حوالى 7.3 مليون رأس ماشية فى البلاد - وهو عدد يفوق عدد البشر بشكل كبير – يزيدون من الانبعاثات الوطنية من بينها غاز الميثان.

وأوضحت الصحيفة أن الزراعة من أهم المجالات فى أيرلندا، وتنتج مزارع أيرلندا البالغ عددها 135000 مزرعة 37.5٪ من الانبعاثات الوطنية، وهي أعلى نسبة في الاتحاد الأوروبي، ويأتي معظمها من غاز الميثان المرتبط بالتجشؤ بواسطة الماشية.

وبموجب خطة حكومية جديدة ، يجب أن تقلل الزراعة من الانبعاثات بنسبة 25٪ بحلول عام 2030. وتواجه القطاعات الأخرى أهدافًا أعلى - يجب أن يخفض النقل الانبعاثات بنسبة 50٪ ، والمباني التجارية والعامة بنسبة 40٪ - لكن الاحتجاجات الأعلى جاءت من المزارعين.

ويقول المزارعون إن خفض الانبعاثات بمقدار الربع سيؤدي إلى إفلاس العديد من المزارع وقد يؤدي إلى إعدام مئات الآلاف من الأبقار. وقال بات ماكورماك ، رئيس جمعية موردي الحليب: "الوضع محبط للغاية". "من الصعب جدًا تحديد الكمية ولكن ستكون هناك زيادة في التكاليف وانخفاض في الإنتاج."

واتهم المزارعون وحلفاؤهم الحكومة الائتلافية ، التي تضم حزب الخضر ، بالإضرار بإيرلندا الريفية وترك خيار ضئيل للمزارعين متمثل فى إعدام القطعان. حتى الآن لم تكن هناك احتجاجات على النمط الهولندي.

وحتى وقت قريب ، شجعت الحكومة مزارعي الألبان على التوسع لاستغلال نهاية حصص الحليب في الاتحاد الأوروبي. استثمر المزارعون في معدات جديدة ونمت حصيلة الألبان إلى النصف تقريبًا في العقد الماضي. ويتم تصدير 90% من الزبدة الأيرلندية والجبن وغيرها من منتجات الألبان وتملأ أرفف السوبر ماركت في جميع أنحاء العالم.