بعد رفض محكمة النقض طعون المحكوم عليهم.. 10 معلومات عن قضية اللجان النوعية

كتب إيهاب المهندس

سطرت محكمة النقض، كلمة النهاية في محاكمة عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للمعزول وآخرين، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"اللجان النوعية"، ورفضت المحكمة طعون المتهمين، وأيدت أحكام المؤبد والمشدد، وتوجد معلومات حول القضية، منها:

- تلا ممثل النيابة العامة أمر إحالة المتهمين مع نظر اولي الجلسات في منتصف أبريل من عام 2016.

- الدعوى تضم 22 متهما أبرزهم عبد الله شحاتة.

_ المحكمة فضت أحراز للمتهمين تحتوي على أسلحة نارية وخرطوش وطلقات نارية.

_ تم إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب وتم تأييد الإدراج بعد ذلك.

- نظرت الدعوي الدائرة 21 إرهاب برئاسة المستشار شبيب الضمرانى.

_ محكمة الموضوع التي نظرت الدعوي عقدت جلساتها بمجمع محاكم طره.

_ حصل 14 متهما علي أحكام بالسجن المؤبد وحصل 6 متهمين علي أحكام بالسجن المشدد 15 سنة ومتهم علي حكما بالسجن 10 سنوات.

- دفاع المتهمين قدم مذكة بالعنف علي الحكم خلال المدة القانونية من صدور الحكم.

- محكمة النقض قبلت طعن المتهمين شكلا وفي الموضوع بالرفض وتم تأييد حكم محكمة الموضوع.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية، ومنشورات تحريضية، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الحريات الشخصية للمواطنين، وتعطيل أحكام الدستور.