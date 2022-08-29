اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بعد توقفه 3 سنوات.. عودة كرنفال "نوتينج هيل" في شوارع لندن

الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:00 ص
بعد توقفه 3 سنوات.. عودة كرنفال "نوتينج هيل" في شوارع لندن كرنفال - أرشيفية
أ ش أ

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رحب عمدة لندن صادق خان بعودة كرنفال "نوتينج هيل" بعد ثلاث سنوات من إقامته آخر مرة في شوارع الحي الواقع غرب لندن، وذلك بسبب إنتشار وباء كورونا.

واحتشد المحتفلون الأحد لافتتاح المهرجان الذي أصبح من أكبر المهرجانات في العالم، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وقال عمدة لندن في بيان بهذه المناسبة: "يسعدني أن كرنفال نوتينج هيل يعود إلى شوارع غرب لندن في عطلة نهاية الأسبوع."

وأضاف: "أصبح هذا الاحتفال الذي يحتفل به المجتمع لتاريخ وثقافة منطقة البحر الكاريبي أحد أكبر مهرجانات الشوارع في العالم وجزءًا من نسيج هذه المدينة."

وأصبح كرنفال نوتنج هيل أحد أكبر مهرجانات الشوارع في أوروبا حيث يحتفل بالمجتمع الهندي الغربي ويشجع الوحدة الثقافية.

في الستينيات، ظهر المهرجان كطريقة لمعالجة الاضطرابات المجتمعية وتحسين العلاقات العرقية حيث يرقص المتفرجون على أنغام فرق موسيقية تعزف الموسيقى المنتشرة في هذه البلاد.

وأدت الظروف السياسية والاجتماعية التي أعقبت هجرة الأشخاص من منطقة البحر الكاريبي في عام 1948 إلى تقديم كرنفال نوتنج هيل الذي عُرف في البداية باسم كرنفال ترينيداد، الذي احتفل بالثقافة والتقاليد الكاريبية. أقيم كرنفال نوتينج هيل الأول في عام 1966.

حضر احتفال نوتنيج هيل الأول ما يقرب من 500 شخص بينما من المتوقع أن يشارك 50000 فنان في العرض وحده وما لا يقل عن 30 نظامًا صوتيًا في كافة شوارع الحي، والذي يدر عائدات كبيرة للاقتصاد البريطاني.

 


كرنفال

لندن

نوتينج هيل

بريطانيا



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