بعثة شباب اليد تصل مطار القاهرة بعد الحصول على بطولة أفريقيا

كتب محمود عبد الغني

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الإثنين، بعثة المنتخب الوطنى لكرة اليد تحت 18 عاماً، بمطار القاهرة الدولى قادمةً من رواندا بعد انتهاء المشاركة فى البطولة الإفريقية.

وحقق المنتخب الوطنى لقب البطولة الأفريقية بعد فوزه على منتخب الجزائر فى نهائى البطولة التى استضافتها العاصمة الرواندية "كيجالي"، فى الفترة 20-29 أغسطس الجارى، وبهذه النتيجة يتأهل المنتخب الوطني إلى منافسات كأس العالم لكرة اليد ناشئين.

قال وزير الشباب والرياضة :"إن منظومة كرة اليد المصرية تحقق إنجازات عديدة على مستوى جميع المنافسات فى مختلف المحافل، وباتت المنتخبات الوطنية لكرة اليد تضاهى كبرى منتخبات العالم، وتقدم مستوى رائع يلقى إشادة الجميع، ويُكلل بالفوز بالألقاب المختلفة".

أوضح الدكتور أشرف صبحى أن مصر لديها جيلٌ واعد فى كرة اليد يُكمل مسيرة النجاح والتفوق للرياضة المصرية فى كرة اليد، مؤكداً دعمه الدائم للاتحاد وللاعبى المنتخبات فى المراحل العمرية المختلفة، وتحفيزهم الدائم على التطور بشكل مستمر، والحفاظ على مستواهم الفني.

هنأ وزير الرياضة لاعبى البعثة المصرية والجهاز الفنى والإدارى، وجميع أعضاء البعثة على الإنجاز الجديد الذى حققوه بإحراز بطولة إفريقيا للناشئين؛ تأكيدًا على ريادة كرة اليد المصرية على مستوى القارة الأفريقية، متمنياً للاعبين التوفيق فيما هو قادم من منافسات.