بدء التصويت على تزكية مجلس "أبو على" للنادي المصري.. صور

بورسعيد - محمد عزام

بدأت أعمال الجمعية العمومية للنادي المصري، منذ قليل، والتي تستمر حتى الساعة السابعة من مساء اليوم، تحت إشراف اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية والمكونة من المستشار حامد أبو العينين ومعه المستشار إسماعيل حواس، المستشار أحمد اسماعيل عثمان ، المستشار هشام أبو الوفا ، المستشار محمد نور الدين ، المستشار أشرف أبو السادات، وكذلك إشراف عبد الفتاح حافظ وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور علي أبو سمرة المدير التنفيذي للنادي المصري.

وتوافد العشرات من أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري، على الإدلاء بأصواتهم في تزكية مجلس كامل أبو علي، لإدارة النادي المصري، والموافقة من غيرها على الميزانية السابقة.

ومن جانبه أكد عبدالفتاح حافظ، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن من لهم حق التصويت في الجمعية العمومية سيدلون بأصواتهم على ورقتين، الأولى بها المجلس المرشح والمكون من : كامل أبو علي - رئيس المجلس، الحسيني أبو قمر ورجب عبدالقادر نائبان، أبو العزايم محمد، احمد عصام شعبان، المهندس عماد البرشه، اللواء ياسر سالم، ياسر يحيي - أعضاء، الدكتور أحمد الطحان، محمد موسى - أعضاء تحت السن، بعلامة "صح" بإحدي الخانتين موافق او غير موافق، كون المجلس سالف الذكر نجح بالتزكية وانسحب كل المرشحين أمامهم.

وأوضح، أن الورقة الثانية سيكون بها إبداء الرأي على الميزانية أيضاً بمربعين موافق وغير موافق، على أن يتم وضع في أي منهما علامة "صح".

كانت إدارة النادي المصري، أعلنت عن كافة ترتيبات الجمعية العمومية للنادي، وذلك بفتح باب التصويت (التزكية على مقاعد الرئيس، نائبا الرئيس، أمين الصندوق، العضوية، العضوية تحت السن، والميزانية)، وذلك اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة السابعة مساءً لنحو 6913 عضوًا من خلال 18 لجنة (11 لجنة للرجال، 7 لجان للسيدات).

وعقب غلق باب التصويت في السابعة مساء، يتم عقد اجتماع لمناقشة بنود جدول الأعمال المدرج باجتماع الجمعية العمومية، ثم تختتم الجمعية العمومية بإعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لنتيجة التصويت على تزكية المرشحين على كافة المناصب والميزانية.