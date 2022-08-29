بحرية السويد تواصل عملياتها لإطفاء حريق نشب فى عبارة مخصصة للسيارات

كتبت: هناء أبو العز

تواصل عمليات الإنقاذ البحرية، السيطرة على حريق نشب فى عبارة سيارات بالقرب من السواحل السويدية، دون الإعلان عن اصابات حتى الان.

وأعلنت السلطات البحرية السويدية، اندلاع حريق على متن عبارة مخصصة للسيارات تقل 300 شخص قبالة السواحل السويدية، حيث تجري عملية إنقاذ واسعة النطاق.

وقال المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، يوهان فرانسين لوكالة فرانس برس "هناك حريق على منصة ركن السيارات".

وأضاف المصدر أن ثلاث مروحيات وسبع سفن أُرسلت إلى المكان وبدأت عملية إخلاء العبارة، ولم تُسجل أي إصابات حتى الآن، كما لم يعرف عرف سبب الحريق بعد، بحسب "فرانس برس".

وقالت متحدثة أخرى باسم الإدارة البحرية، ليزا ميورنينغ، لفرانس برس إن "الحريق تحت السيطرة".

وكانت سفينة "ستينا سكانديكا" قبالة جزيرة غوتسكا ساندن جنوب شرق السواحل السويدية.