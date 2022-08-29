اليوم السابع
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بايدن يؤكد ضرورة تعزيز الاتحاد فى ذكرى مسيرة الحقوق المدنية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:14 ص
بايدن يؤكد ضرورة تعزيز الاتحاد فى ذكرى مسيرة الحقوق المدنية الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ.ش.أ

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن ضرورة مواصلة العمل من أجل ضمان تعزيز الاتحاد في بلاده.

جاء ذلك، حسب بيان صادر عن البيت الأبيض، بمناسبة الذكرى التاسعة والخمسين لمسيرة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة التي حدثت يوم 28 أغسطس عام 1963.

وقال بايدن إنه "منذ 59 عاما خرج مئات الآلاف من الأمريكيين في شوارع العاصمة واشنطن لاستعادة روح أمريكا، وطالبوا بالوظائف وكرامة العامل، ومن أجل حرية الاقتراع وحتى تكون أمريكا بلد الفرص المتساوية لكل الأمريكيين".

ونوَّه الرئيس الأمريكي بما قامت به إدارته من قرارات تستهدف تحقيق العدالة العرقية والمساواة وحقوق التصويت إضافة إلى تعزيز بناء البنية التحتية المهملة عبر سنوات طويلة.

يذكر أن يوم مسيرة الحقوق المدنية في واشنطن استهدفت الدفاع عن الحقوق المجتمعية والاقتصادية للأمريكيين من ذوي الأصول الإفريقية، وألقى فيها مارتن لوثر كينج الابن خطابا شهيرا بعنوان "لدي حلم" أمام نصب لينكولن التذكاري، دعا فيه إلى وقف العنصرية، وشارك في هذه المسيرة ما بين 200 و300 ألف شخص، حيث نتج عنها الموافقة على قانون الحقوق المدنية عام 1964 وتلاها قانون حقوق التصويت عام 1965.

 


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واشنطن



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