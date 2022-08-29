اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:51 م
أكرم القصاص
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باكستان ترفض المزاعم باستخدام الولايات المتحدة لمجالها الجوي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 06:00 م
باكستان ترفض المزاعم باستخدام الولايات المتحدة لمجالها الجوي طائرات أمريكية
أ ش أ

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رفضت باكستان مزاعم حول سماحها للولايات المتحدة باستخدام مجالها الجوي لطائرات بدون طيار، واصفة الاتهام بأنه "يتحدى الأعراف الدبلوماسية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية عاصم افتخار "إن باكستان رصدت بقلق عميق مزاعم وزير الدفاع الأفغاني بالإنابة بشأن استخدام المجال الجوي الباكستاني في عملية الطائرات بدون طيار الأمريكية لمكافحة الإرهاب في أفغانستان".

وأشار إلى أن باكستان أكدت إيمانها بسيادة وسلامة أراضي جميع الدول، وتدين الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره.


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أفغانستان

وزارة الخارجية الباكستانية

طائرات بدون طيار



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