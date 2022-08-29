انطلاق موسم صيد طيور "السمان والقمرى والشرشير" المهاجرة بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أطلقت وزارة البيئة، موسم صيد الطيور المهاجرة على سواحل شمال سيناء لهذا الموسم، وتضمن قرار وزارة البيئة رقم 162 بتاريخ 29 أغسطس 2022، التصريح بصيد طيور السمان البرى والقمرى والشرشير الصيفى فى الفترة من 25 أغسطس حتى 15 نوفمبر القادم طبقا لاشتراطات وزارة البيئة.

وبدورهم بدأ الأهالى بمناطق شمال سيناء الساحلية موسم هجرة الطيور المهاجرة القادمة فى محطة استراحتها من عناء السفر بعد عبورها مياه البحر المتوسط بتجهيز شباك الصيد.

وتحدد محافظة شمال سيناء عدة اشتراطات للصيد على سواحلها للموافقة على طلبات الصيد وهى تحديد المسافة لصيد السمان على الساحل بما لا يقل عن 200 متر، وتحظر إقامة الشباك على مسافة تقل عن 500 متر من شاطئ البحر، وبما لا يتعدى حدود المساكن والمبانى، ويستثنى من ذلك مواقع مشاريع التنمية القومية التى تقل فيها المسافات عن 500 متر من شاطئ البحر، على أن يتم وضع الشباك فى هذه الحالة فى أقصى مسافة تسمح بها هذه المناطق، وألا يزيد طول منصب الشبك الواحد عن 20 متر مع ترك مسافة 25% من المساحة المرخص بها دون شباك وألا يزيد ارتفاع الشباك عن 3 متر وأن تكون الشباك من خيوط الغزل وليس من النايلون.

وتشترط أن يكون منصب الشبك صف واحد فقط، لصيد السمان فقط، وممنوع صيد المرعة والجوارح والعصفوريات والطيور المغردة وغيرها من الطيور الممنوع صيدها أو المعرضة للانقراض، ويلتزم بتسليم الطيور المريضة إلى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها، ويمنع منعا باتا استخدام الأجهزة الصوتية العاملة بالموجات فوق الصوتية وأجهزة الصوت بالتقنيات الأخرى فى عمليات صيد السمان البري والطيور المصرح بصيدها، وأدوات الصيد المسموح بها لطائر السمان هى: (الشباك – العشوش – الطراحة – الرماكة – بنادق ضغط الهواء)، وأدوات الصيد لطائر الشرشير الصيفى هى البنادق الخرطوش عيار (12، 16، 20) منفردة أو مزدوجة المواسير ولا يسمح باستخدام بنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى يسمح بطلقتين فقط.