اليوم السابع
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انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاتين عثر على جثتيهما بنهر النيل

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:20 م
انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة فتاتين عثر على جثتيهما بنهر النيل الطب الشرعى
أحمد إسماعيل

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انتدبت النيابة العامة بالجيزة الطب الشرعي، لبيان سبب وفاة فتاتين عثر على جثتيهما بنهر النيل، وبهما إصابات ظاهرية بالوجه والرأس، وإعداد تقرير فنى بالصفة التشريحية للجثامين، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة، للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة فتاة بنهر النيل في الدقي، تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أن الجثة لفتاة، وبتكثيف التحريات تم التوصل لهويتها، والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرتها، واكتشف رجال المباحث أنها متغيبة عن منزلها، وأن آخر مشاهدة لها كانت بصحبة شاب تربطه بها علاقة عاطفية.

تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها، كما كشف عن مفاجأة بقتل صديقة الفتاة، بالتسبب في غرقهما في نهر النيل أثناء السباحة بنهر النيل في الجيزة.

وسرد المتهم تفاصيل الحادث، واعترف أنه تربطه بالمجني عليها الأولى علاقة عاطفية ويوم الحادث اصطحبها وصديقتها الضحية الثانية للسباحة بنهر النيل، وفوجئ أنها تطلب منه سرعة الزواج منها، لكونها حامل، فقرر إنهاء حياتها وأغرقها، وعقب اكتشافه أن صديقتها شاهدته أغرقها أيضا وفر هاربا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

 


الطب الشرعى

النيابة العامه

نهر النيل

امن الجيزة



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