وأضاف كبير أمناء مجلس الوزراء ماتسونو هيروكازو -حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، إن اليابان أبلغت روسيا عبر القنوات الدبلوماسية في 27 يوليو أن تحرك روسيا يتعارض مع موقف اليابان في الأقاليم الشمالية وغير مقبول على الإطلاق، مشيرا إلى أن اليابان حثت روسيا على استبعاد الجزيرتين من مواقع التدريب.

وأشار ماتسونو إلى أن اليابان أعربت عن قلقها بشأن الأنشطة العسكرية الروسية المتزايدة بالقرب من اليابان، مضيفا أن اليابان تجمع معلومات عن الوضع وستتخذ الإجراءات المناسبة.

وتشمل مواقع التدريب التي أعلنت عنها روسيا في يوليو الماضي "إيتوروفو" و"كوناشيري" وهما اثنتان من الجزر الأربع التي تسميها اليابان بالأقاليم الشمالية.

يشار إلى أن روسيا تسيطر على الجزر الأربع بينما تؤكد الحكومة اليابانية أن الجزر جزء لا يتجزأ من أراضي اليابان .. وتقول إن الجزر احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية.