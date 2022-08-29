اليوم السابع
Ads
الإثنين، 29 أغسطس 2022 07:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

الهجرة: لقاءات قريبا مع المالية ومحافظ البنك المركزى لبحث تسهيل تحويلات الخارج

الإثنين، 29 أغسطس 2022 05:49 م
الهجرة: لقاءات قريبا مع المالية ومحافظ البنك المركزى لبحث تسهيل تحويلات الخارج السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج
كتب: محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج، إن هناك تنسيقا لعقد لقاءات مكثفة قريبا مع وزير المالية ومحافظ البنك المركزى وعدد من رؤساء البنوك لمناقشة عدد من الملفات الهامة فى مقدمتها بحث تيسير وتسهيل التحويلات للمصريين فى الخارج.

يذكر أن السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، التقت الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتناول اللقاء بحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين بهدف تطوير البنية التكنولوجية وتفعيل التحول الرقمى داخل وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج على النحو الذى يعزز من جهودها فى التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن.

من جانبها؛ أشارت السفيرة سها جندى إلى أن اللقاء تناول مناقشة تشكيل لجنة لبحث إطلاق بروتوكول تعاون لدعم التعاون الثنائى فى أهم ملفات التعاون المشتركة، موضحة أن المرحلة القادمة ستشهد تنسيقا وتعاونا مثمرا بين الوزارتين على مستويات مختلفة أبرزها دراسة إطلاق تطبيق الكترونى يجمع كافة المزايا والمحفزات الجارى التشاور بشأنها مع مختلف المؤسسات الوطنية لدعم الترابط بين المواطن المصرى بالخارج ووطنه الأم والاعتماد عليه كمنصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج.


الهجره

وزاره الهجره

سها جندى

المصريين بالخارج

أبناء المصريين بالخارج



الموضوعات المتعلقة

البابا تواضروس والسفيرة سها جندى يفتتحان جناح وزارة الهجرة بمعرض لوجوس

الثلاثاء، 23 أغسطس 2022 03:31 م

والدة الطفل ياسين تكشف جهود وزارة الهجرة فى إلحاق نجلها بالرعاية المركزة

الأحد، 31 يوليه 2022 09:45 م

وزارة الهجرة تعلن طرح 30 وظيفة قيادية وإشرافية.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 يوليه 2022 02:02 م

وزيرتا الهجرة والبيئة تجتمعان مع عدد من شباب المصريين الدارسين بالخارج

الخميس، 30 يونيو 2022 09:27 ص

وزارة الهجرة تعيد جثمانى زوجين مصريين من أمريكا إلى أرض الوطن

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:32 م

وزير الخارجية الجزائري يبحث مع وزير الهجرة التشادي الوضع الأمني في أفريقيا

الإثنين، 13 يونيو 2022 07:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة