المفوضية الأوروبية تعلن عن إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء

كتبت: هناء أبو العز

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن إصلاح هيكلي لسوق الكهرباء في المقام الأول، حيث يجب على أوروبا أن تتحرر من اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسى.

وغردت أورسولا فون دير لاين بهذه الرسالة على تويتر قائلة، "إن الارتفاع الصاروخي في أسعار الكهرباء يفضح الآن القيود المفروضة على تصميم سوقنا الحالي، لقد تم تطويره لظروف مختلفة، ولهذا نعمل الآن على تدخل طارئ وإصلاح هيكلي لسوق الكهرباء".

وأضافت، إنهاء اعتمادنا على الوقود الأحفوري الروسي هو الخطوة الأولى، حاجتنا المتزايدة إلى موارد أخرى يجب ألا تخلق تبعيات جديدة، ونحن بحاجة إلى تنويع العرض وبناء علاقات مع شركاء موثوق بهم.