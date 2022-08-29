اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المغرب: نحتاج للتكامل العربى لمواجهة مرحلة استثنائية فى تاربخ الكون

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:01 ص
المغرب: نحتاج للتكامل العربى لمواجهة مرحلة استثنائية فى تاربخ الكون الجامعة العربية - صورة أرشيفية
بيشوى رمزى

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أعرب رئيس الوفد المغربي عبد الصمد الحمراوى خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي عن تقديره للدور الذى لعبته مصر خلال ترؤسها الدورة الماضية للمجلس.
 
وأوضح، خلال كلمته بالاجتماع المنعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الإثنين، أن الظرف الاستثنائي الذي يشهده العالم مع زيادة الجوائح والأزمات يدفع إلى الحديث عن مرحلة تاريخية في الكون، مع موجات الغلاء والتضخم.
 
وأضاف أن تلك الظروف تدفع إلى الحديث عن منطقة التجارة العربية الحرة، والاتحاد الجمركي، ولكن يبقى الاهم في تحقيق اكبر قدر من التكامل، لمواجهة الظروف الاقتصادية  الراهنة والتي باتت تمثل تهديدا حقيقية للعالم.

المغرب

الجامعة العربية

منطقة التجارة العربية

الاتحاد الجمركي



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