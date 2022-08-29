المعمل الكيميائى يفحص كمية من الهيروين ضبطت بحوزة ديلر قبل ترويجها في الجيزة

أحمد إسماعيل

كلفت النيابة العامة في الجيزة، خبراء المعمل الكيميائى، بفحص كمية من مخدر الهيروين، ضبطت بحوزة عاطل قبل ترويجها على عملائه بمحافظة الجيزة، وإعداد تقرير فنى بالمضبوطات.

وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وبيان وجود وقائع مماثلة من عدمه.

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، بتورط عاطل في الاتجار بالمواد المخدرة، وتردده على عدة مناطق بالجيزة لترويجها بين عملائه.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته عدد من تذاكر الهيروين، وهاتف محمول، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بحيازته المخدر للاتجار به، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيئ يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى.