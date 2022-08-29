المشدد 5 سنوات لشخص ابتزّ سيدة وهددها بنشر مقاطع إباحية لها في كفر الشيخ

كفر الشيخ محمد سليمان

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الرابعة، برئاسة المستشار حسام محمد صالح رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين يوسف عدلي خليل، وحمدي عبد التواب معوض، وسكرتارية محمد خليفة، حضوريًا، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد لمدة 5 أعوام، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة، لإدانته بابتزاز سيدة وزوجها بنشر مقاطع فيديوهات إباحية لها، جرى تركيبها على غير الحقيقة ما لم يحصل منهما على مبلغ مالي، وبراءة المتهم الثاني في الواقعة، ومصادرة الهواتف المحمولة، وذلك في أحداث القضية رقم 3992 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة البرلس، والمقيدة برقم 264 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية، أحال كل من "علي.ع" 19سنة، مزارع، ويقيم بقرية الكوم الأحمر، التابعة لمركز البرلس، و"فادي. ر.م " 20 سنة، حاصل على دبلوم تجارة"، ويقيم بمدينة برج البرلس إلى محكمة جنايات كفر الشيخ.

تبين من أمر إحالتهما للجنايات، أنهما بدائرة مركز شرطة البرلس، هددا المجني عليهما "أ.ص.ا" وزوجته، عن طريق الاتصال بهما هاتفيًا، ومراسلتهما كتابة من خلال تطبيق واتساب، بنشرهما لصور، ومقاطع فيديو خادشة للحياء خاصة بالزوجة المجني عليها الثانية، نظير مبلغ مالي مقابل عدم نشرها.

كما وجه لهما اتهامًا بتعديهما على حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليها الثانية، بأن نقلا من خلال جهازها المحمول صورًا، ومقاطع فيديو خاصة بها، وهي عارية الجسد، من خلال تطبيق "واتساب"، وتسببا عمدًا في إزعاج، ومضايقة المجني عليهما بسبب اسائتهما استعمال وسائل الاتصالات.

واتهمهما أيضًا المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، باعتدائهما على المبادئ، والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن أرسلا إلى المجني عليها الثانية، عبر وسائل تقنية المعلومات صورا شخصية تنتهك خصوصيتها دون رضاها، واستخدما موقعًا عبر تطبيق "واتساب"، لارتكاب الجرائم في حق المجني عليهما.