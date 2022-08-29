المستشار الألماني يؤيد عضوية شنجن لدول بلغاريا وكرواتيا ورومانيا

أيد المستشار الألماني، أولاف شولتز، عضوية شنجن لبلغاريا وكرواتيا ورومانيا، وقال شولتز إن الدول الثلاث استوفت المتطلبات لتصبح أعضاء كاملين في منطقة شنجن، واقترح أن يسد الاتحاد الأوروبي الفجوات المتبقية.

وأضاف شولتز على هامش زيارته إلى العاصمة التشيكية براج، إلى أن شنجن هي واحدة من أعظم إنجازات الاتحاد الأوروبي ، والتي يجب حمايتها وتطويرها بشكل أكبر ، وتستوفي كرواتيا ورومانيا وبلغاريا جميع المتطلبات الفنية للعضوية الكاملة، وسأعمل على رؤيتهم يصبحون أعضاء كاملي العضوية .

وكررت بلغاريا ورومانيا مؤخرًا دعوتهما لخبراء الاتحاد الأوروبي لإعادة تقييم استعدادهم للانضمام إلى منطقة شنجن، حيث يدفع البلدان الاتحاد الأوروبي للإعلان عن قراره خلال اجتماع الزعيمين المقرر عقده في ديسمبر.

وقال نائب وزير الخارجية البلغاري ، كوستدين كودشاباشيف ، إن بلاده ترغب في أن تصبح عضوا كاملا في نهاية العام ، وأشار في الوقت نفسه إلى أن انضمام بلاده إلى منطقة شنجن هو أمر سياسي، الأمر الذي يحتاج إلى إجماع كامل.

وصرح كودزاباشيف: "اتضح أن الانضمام ليس مسألة فنية بقدر ما هو سؤال سياسي يحتاج إلى إجماع كامل" .

كما أعرب رئيس وزراء رومانيا ، نيكولاي سيوكا ، عن أمله في أن تصبح رومانيا جزءًا من المنطقة التي لا حدود لها قبل نهاية هذا العام.

في وقت سابق من شهر مايو ، حثت مفوضية الاتحاد الأوروبي المجلس الأوروبي على تبني قرارات من شأنها أن تسمح لبلغاريا وكرواتيا ورومانيا بأن تصبح جزءًا من منطقة شنجن التي لا حدود لها.

ومن المتوقع أن تصدر سلطات الاتحاد الأوروبي قرارًا رسميًا بحلول نهاية هذا العام. ومع ذلك ، حتى ذلك الحين ، ستظل بلغاريا وكرواتيا ورومانيا دولًا غير أعضاء في شنجن.