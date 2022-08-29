اليوم السابع
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المستشار الألمانى يتعهد بتوسيع الاتحاد الأوروبى ليضم أوكرانيا ومولدافيا

الإثنين، 29 أغسطس 2022 11:54 ص
المستشار الألمانى يتعهد بتوسيع الاتحاد الأوروبى ليضم أوكرانيا ومولدافيا المستشار الألمانى أولاف شولتز
وكالات

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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز الاثنين، إنه ملتزم بتوسيع الاتحاد الأوروبي ليضم دول غرب البلقان وأوكرانيا ومولدافيا، وكذلك جورجيا مستقبلاً.

 

وحسب موقع الشرق، تعهد في خطاب ألقاه في العاصمة التشيكية براغ، بأن يعمل "لأراهم دولاً كاملي العضوية في الاتحاد".

 

وقال شولتز إن كرواتيا ورومانيا وبلغاريا، وهي دول منضوية تحت الاتحاد الأوروبي "استوفت معايير الانضمام إلى منطقة (شينجن) للحدود المفتوحة بين دول الاتحاد".

 

واعتبر شولتز أن منطقة شينجن هي "أحد أكبر إنجازات الاتحاد الأوروبي، ويجب أن نحميها ونطورها، وهذا يعني إغلاق الفجوات المتبقية".

 


اوكرانيا

الاتحاد الاوروبى

المستشار الالمانى

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التشيك



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