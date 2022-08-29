اليوم السابع
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المرور تحرر 43 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 12:24 م
المرور تحرر 43 ألف مخالفة تجاوز السرعة المقررة رادار - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي ـ سليم علي

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واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (161470) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (43303) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
 
 
ونجحت الجهود في تحرير (2826) مخالفة السير بدون تراخيص، و(7) دراجات نارية مخالفة، و(10) مخالفات موقف عشوائى، و(32) مخالفة شروط التراخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.
 
 

المرور

الاداره العامه للمرور

اخبار الحوادث

دراجات ناريه



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