وذكرت الوزارة - في إحصائية أوردتها وكالة الأنباء السعودية "واس" أن 268 ألفا و529 معتمرا وصلوا إلى المنافذ الجوية منذ موسم العمرة، فيما استقبلت 9 منافذ برية 29 ألفا و689 معتمراً منذ بدء موسم العمرة غرة محرم الماضي حتى أمس، كما تواصل مختلف المنافذ استقبال المعتمرين لأداء مناسك العمرة، والصلاة في المسجد النبوي الشريف، وفق إجراءات تنظيمية إلكترونية ميسّرة تتم تهيئتها لخدمة المعتمرين والزائرين على مدار الموسم.

واستقبلت المدينة المنورة أمس 5 آلاف و452 معتمراً قدموا جواً إلى مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، ليبلغ عدد المعتمرين الذين وصلوا للمدينة المنورة خلال موسم العمرة هذا العام 101 ألف و109 معتمرين، فيما غادر المدينة المنورة 22 ألفا و509 معتمرين جواً إلى بلدانهم.