المحطات النووية تكشف موعد صب خرسانة المفاعل الثانى بالضبعة بقدرة 1200 ميجا

كتبت رحمة رمضان

كشف الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، أنه وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه لمشروع المحطة النووية بالضبعة سيتم صب الخرسانة للمفاعل الثانى بقدرة 1200 ميجا وات خلال فى 19 نوفمبر المقبل بالتزامن مع احتفالات عيد الطاقة النووية ، موكدا أنه سيتم صب الخرسانة لباقى المفاعلات التى يبلغ عددها 2 بقدرة 1200 ميجا وات لكل مفاعل تباعاً.

و أضاف الوكيل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم تشغيل المفاعل النووي الأول بقدرة 1200 ميجا وات لتوليد الكهرباء وفقا للجدول الزمنى للمشروع تجارياً 2028 ، لافتا إلى أنه سيتم تشغيل باقي المفاعلات تباعا ليتم تشغيلها بكامل قدرتها فى 2030 لتصل إجمالي القدرات المولدة من الطاقة النووية على الشبكة القومية للكهرباء 4800 ميجا وات.

وتابع الوكيل، أن محطة الضبعة النووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات تعتبر صديقة للبيئة وتتمتع بأعلى معايير الأمان النووية، علاوة على أن المشروع حصل على جائزة ثان أفضل مشروع بالعالم، والاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا ممثلة فى شركة روساتوم الروسية تنص على إنشاء المفاعلات الخاصة بالمحطة النووية من الجيل الثالث ، ويحتوى هذا الجيل على تصميم بسيط ومقاوم لخطأ المشغل "العامل البشرى".

الجدير بالذكر ان 19 نوفمبر هو يوم توقيع العقود الحكومية بين مصر وروسيا الاتحادية لبدء تنفيذ المشروع النووي المصرى لتوليد الكهرباء عام 2015 هو يوم عيد للمصريين والذى شهد على تحقيق الحلم النووى المصرى.