اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:36 م
أكرم القصاص
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الكويت والعراق ينفذان تدريبًا مشتركًا مع البحرية الأمريكية شمال الخليج العربي

الإثنين، 29 أغسطس 2022 09:00 م
الكويت والعراق ينفذان تدريبًا مشتركًا مع البحرية الأمريكية شمال الخليج العربي القوات العراقية
أ ش أ

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نفذت القوة البحرية الكويتية تدريبا مشتركا مع القوة البحرية العراقية، وسفن تابعة للأسطول الأمريكي الخامس، في منطقة شمال الخليج العربي؛ وذلك في إطار تعزيز ودعم التعاون الأمني البحري الإقليمي.


وذكرت وزارة الدفاع الكويتية، في بيان اليوم الاثنين، أن التدريب يهدف إلى تعزيز قدرات فرض السيطرة وعمليات الأمن البحري وتعزيز التعاون الإقليمي وتوحيد المفاهيم مشيرة إلى أنه تخلل التمرين رماية بالذخيرة الحية.


وأضافت الوزارة أن هذه التدريبات تأتي ضمن اتفاقيات التعاون الأمني المشترك التي تعزز الالتزام المشترك للدول بحماية الأمن البحري الإقليمي.


العراق

الكويت

تدريبات عسكرية

القوة البحرية الكويتية

منطقة الخليج



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