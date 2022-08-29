الكرملين يدعو للضغط على كييف لوقف قصف محطة زابوروجيا النووية

أ.ش.أ

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، إنه يجب على جميع الدول الضغط على أوكرانيا لكي تتوقف عن قصف محطة زابوروجيا ولا تهدد أمن كل أوروبا.

وأضاف بيسكوف، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن "الضغط على الجانب الأوكراني يمكن أن يخفف التوتر العسكري، كي تتوقف عن قصف هذه المنطقة والأراضي المجاورة لها".

وأشار بيسكوف إلى أن الوفد الروسي المسؤول عن المحادثات حول المحطة، سيضم عسكريين، مشددا على أن روسيا من جانبها، ستكفل الأمن الكامل لوفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية داخل المنطقة الخاضعة للجيش الروسي، مع مراعاة المخاطر المرتبطة بالقصف الأوكراني المستمر.

من ناحية أخرى، حذر النائب الأول لرئيس اللجنة الدولية بمجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا للبرلمان)، فلاديمير جباروف، من عواقب كارثية على الاتحاد الأوروبي في حال فرض عقوبات جديدة على بلاده.

وقال جباروف، في تصريحات صحفية، إنه "في حال فُرضت عقوبات جديدة علينا، فإن الأوروبيين يطلقون بذلك النار على أرجلهم وعلى أيديهم، نكاية فقط في روسيا وبهدف إيذائها. أوروبا تعاني من هوس الروسوفوبيا ( الفزع من روسيا)، وهي مستعدة لإيذاء نفسها فقط لتضر روسيا".

وأشار إلى أن الأوروبيين تبنوا 7 حزم من العقوبات حتى الآن ويستعدون لفرض الحزمة الثامنة، مؤكدا أن كل هذه الجهود الأوروبية لن تجبر روسيا على الرضوخ بعد أن اتضح أن العقوبات تضر دول الاتحاد الأوروبي نفسه أكثر من ضررها بموسكو.