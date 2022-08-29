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الكاظمى يطالب "الصدر" بدعوة المتظاهرين للانسحاب من مؤسسات الدولة العراقية

الإثنين، 29 أغسطس 2022 03:10 م
الكاظمى يطالب "الصدر" بدعوة المتظاهرين للانسحاب من مؤسسات الدولة العراقية رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
كتب: أحمد جمعة

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أكد رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى أن التطورات الخطيرة التي جرت في العراق اليوم من اقتحام المتظاهرين للمنطقة الخضراء ودخول مؤسسات حكومية إنما تؤشر إلى خطورة النتائج المترتبة على استمرار الخلافات السياسية وتراكمها.

وشدد الكاظمي في بيان صحفي – حصل اليوم السابع على نسخة منه – على أن تجاوز المتظاهرين على مؤسسات الدولة يعد عملاً مداناً وخارجاً عن السياقات القانونية، داعيا مقتدى الصدر الذي لطالما دعم الدولة، وأكد الحرص على هيبتها واحترام القوى الأمنية للمساعدة في دعوة المتظاهرين للانسحاب من المؤسسات الحكومية.

وأوضح أن تمادي الخلاف السياسي ليصل إلى لحظة الإضرار بكل مؤسسات الدولة لا يخدم مقدرات الشعب العراقي، وتطلعاته، ومستقبله، ووحدة أراضيه.

وجدد الكاظمى الدعوة لضبط النفس من الجميع، داعيا المتظاهرين إلى الانسحاب الفوري من المنطقة الخضراء والالتزام بتعليمات القوات الأمنية المسؤولة عن حماية المؤسسات الرسمية وأرواح المواطنين.

 

 


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