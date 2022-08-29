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"الكاظمى" يشكر الرئيس السيسى لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق

الإثنين، 29 أغسطس 2022 08:53 م
"الكاظمى" يشكر الرئيس السيسى لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد الجالى

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء اليوم اتصالا هاتفياً مع أخيه مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي.
 
 
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبراً عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار وإنهاء التصعيد الحالى.
 
وعبر مصطفى الكاظمي عن شكره وتقديره للرئيس لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى إطار عمق العلاقة الطيبة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحاً المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقي.
 
 

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