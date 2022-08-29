القوى العاملة لـ"العمل الدولية": مستمرون في التعاون ومصر تحترم الاتفاقيات

كتبت آية دعبس

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على احترام مصر كافة الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، مشيرا إلى استمرار التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في المشروعات المشتركة، بما يخدم مصلحة الدولة المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير اليوم الإثنين بديوان عام الوزارة، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لعرض أهم الملفات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة، على حرصها على التواجد اليوم واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأهم مشروعات التعاون الفني طبقا لإستراتيجية الوزارة وأولويات الحكومة المصرية .

ومن جانبه أكد "أوشلان" أن وزارة القوى العاملة هي شريك أساسي للمنظمة، بإعتبارها المسئولة عن ملف العمل والتشغيل، منوها الى أنه يجري حاليا بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية صياغة لمسودة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تعد من أهم المفات المطروحة في الوقت الحالي والمنتظر إطلاقها ديسمبر المقبل ، كما أشار الى عدد من المشروعات الهامة مثل : الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال في سلاسل توريد القطن في مصر، مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته في مصر ، ،مشروع النهوض بالعمل اللائق "أضواء" في شمال أفريقيا ، ومشروع نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة الأيدي العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا.

واستعرضت المنظمة خلال اللقاء نبذة عن : هدف المنظمة ، وتاريخ انشاءها ، معايير العمل الدولية ، فضلا عن الاتفاقيات الأساسية للمنظمة ، كما تم استعراض محاور عمل مكتب المنظمة بالقاهرة حيث تعمل المنظمة من خلال عدة محاور : ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق العمل ، الحماية الاجتماعية ، تنمية المهارات وتنمية الشركات والأعمال فضلا عن التوظيف.

حضر اللقاء سارة صبري مدير البرامج ، مروة صلاح مدير مشروعات بالمنظمة ، سارة أحمد مساعد مدير البرامج، ومن جانب الوزارة إيهاب عبد العاطي المستشار القانوني للوزير ، أمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية ، رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولة، أمنية عبد الحميد مساعد فني بمكتب الوزير.