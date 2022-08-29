اليوم السابع
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الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:26 م
أكرم القصاص
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"القوى العاملة" تعلن توفير 40 فرصة عمل لشباب دمياط بالمنشآت الخاصة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 02:14 م
"القوى العاملة" تعلن توفير 40 فرصة عمل لشباب دمياط بالمنشآت الخاصة وزارة القوى العاملة
دمياط - فريق المحافظات

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أعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط، عن توفير عدد من فرص العمل لشباب المحافظة، وذلك وفق البروتوكول المعلن بين مديرية القوى العاملة وبين عدد من المنشآت الاقتصادية الخاصة.

 

وتمكنت مديرية القوى العاملة من توفير 40 فرصة عمل لأبناء المحافظة بمصانع المنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، فى مجالات متنوعة.

 

وأعلنت مديرية القوى العاملة بدمياط أيضا عن وجود برامج التدريب على متطلبات سوق العمل، على أن يكون التدريب عمليا داخل أحد المصانع، الأمر الذى قد يسهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب عقب الانتهاء من فترة التدريب.

 


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