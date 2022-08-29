وأكد خلان، في منشور عبر موقع "فيس بوك" للتواصل الاجتماعي نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، اليوم الاثنين، أن الأوضاع في خيرسون خلال الليلة الماضية لم تكن سهلة للروس، وبالنسبة للعديد منهم كانت الأخيرة، مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية شنت ضربات جديدة على مستودعات ذخيرة روسية.

وكانت قيادة العمليات الجنوبية للجيش الأوكراني أعلنت أمس الأول أن قواتها تمكنت من قتل 24 جنديًا روسيًا وتدمير كميات كبيرة من المعدات العسكرية للجيش الروسي في مدينة خيرسون الجنوبية التي تحتلها روسيا، بما في ذلك أنظمة للدفاع الجوي ومستودعات ذخيرة.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 47 ألفا و100 جندي منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الإثنين.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، على صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 1947 دبابة و4269 مركبة مدرعة و1060 من النظم المدفعية و279 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و234 طائرة و203 مروحيات و15 سفينة و3188 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 101 وحدة من المعدات الخاصة.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس حيث تحولت فيما بعد إلى نزاع عسكري بين الطرفين، أسفر عن سقوط ضحايا من الجانبين وفرض عقوبات على روسيا.