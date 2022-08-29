اليوم السابع
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القبض على المتهم بإغراق فتاتين لمطالبة إحداهما له بالزواج منها في الجيزة

الإثنين، 29 أغسطس 2022 10:54 ص
القبض على المتهم بإغراق فتاتين لمطالبة إحداهما له بالزواج منها في الجيزة نهر النيل
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على شاب، لاتهامه بقتل فتاة وصديقتها غرقا بنهر النيل، لمطالبة واحدة من المجني عليهما له بالزواج منها، بعد علاقة جمعتهما، حيث تسبب في غرقها أثناء السباحة معها بنهر النيل، وبصحبتهما صديقة المجني عليها، وعندما فوجئ أن صديقتها اكتشفت أمره وشاهدته خلال قتلها، تمكن من إغراقها أيضا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد العثور على جثة فتاة بنهر النيل في الدقي، تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري وانتشال الجثة، وتبين أن الجثة لفتاة، وبتكثيف التحريات تم التوصل لهويتها، والاستماع لأقوال عدد من أفراد أسرتها، واكتشف رجال المباحث أنها متغيبة عن منزلها، وأن آخر مشاهدة لها كانت بصحبة شاب تربطه بها علاقة عاطفية. 
تمكن رجال المباحث من القبض على الشاب، وبمواجهته اعترف بقتل المجني عليها، كما كشف عن مفاجأة بقتل صديقة الفتاة، بالتسبب في غرقهما في نهر النيل أثناء السباحة بنهر النيل في الجيزة. 
 
وسرد المتهم تفاصيل الحادث، واعترف أنه تربطه بالمجني عليها الأولى علاقة عاطفية ويوم الحادث اصطحبها وصديقتها الضحية الثانية للسباحة بنهر النيل، وفوجئ أنها تطلب منه سرعة الزواج منها، لكونها حامل، فقرر إنهاء حياتها وأغرقها، وعقب اكتشافه أن صديقتها شاهدته أغرقها أيضا وفر هاربا. 
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق. 
 

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