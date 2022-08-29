العائلة المالكة في هولندا تعرب عن صدمته بعد دهس 6 أشخاص جنوب البلاد

أ ش أ

أعرب ملك هولندا ويليام ألكسندر وقرينته الملكة ماكسيما عن شعورهما بالصدمة إزاء حادث دهس تسببت به شاحنة اقتحمت حفل شواء في بلدة "نيوبييرلاند" القريبة من مدينة "روتردام" جنوب البلاد، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 7 آخرين.

وقال الملك والملكة - في بيان نشره الموقع الرسمي للقصر الملكي الهولندي، وفقًا لموقع (إن إل تايمز) الإخباري المحلي - "لقد صدمنا وتأثرنا بالحادث المروع الذي وقع في نيوبييرلاند الليلة الماضية، والذي قتل فيه الكثير من الأشخاص".

وأضافا: "الحادث تسبب في حزن لا يمكن تصوره في هذا المجتمع المترابط.. ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل".

يشار إلى أن الحادث قد وقع ليل السبت، حينما انحرفت شاحنة عن الطريق لأسباب لازالت قيد التحقيق، واصطدمت بحاجز واقتحمت حفل شواء كان يقيمه أشخاص في نادي تزلج، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص، بينهم 3 من أسرة واحدة، وإصابة 7 آخرين بينهم شخص في حالة حرجة.. وجرى إلقاء القبض على سائق الشاحنة، وهو مواطن إسباني يبلغ من العمر 46 عاما.