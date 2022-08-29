الصحة توجه رسائل هامة للمصابين بالأنفلونزا الموسمية ونزلات البرد.. إنفوجراف

كتب ـ وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان إن مرضى الأنفلونزا الموسمية ونزلة البرد مختلفان ولكل منهما أسباب مختلفة للإصابة وأعراضهما متشابهة ويصعب علي الشخص العادى التفريق بينهما .

ونصحت وزارة الصحة والسكان باللجوء للطبيب المختص فى حالة اشتداد الأعراض وعدم اللجوء للأدوية بشكل مباشر دون تحديد السبب ونوع الإصابة لما قد يسببه سوء استخدام الأدوية خاصة المضادات الحيوية من مخاطر .

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا الموسمية متوفر في فاكسيرا وفى الصيدليات بالجمهورية .

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إنه يمكن للأطفال فوق 6 شهور الحصول على لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان، أنه إذا كان طفلك أكبر من 6 أشهر، فاحرص على تلقيه لقاح الإنفلونزا السنوي لحمايته في فصل الشتاء من أربعة أنواع من فيروسات الأنفلونزا المتوقع انتشارها في هذا الموسم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح الأنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفي العديد من الصيدليات.



