الصحة الفلبينية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 19%

مانيلا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل تراجع فى حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بنسبة 19 فى المئة خلال الأيام السبعة الماضية مقارنة بالأسبوع السابق.

وأفادت الوزارة - حسبما نقلت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - بأنه في الفترة من 22 إلى 28 أغسطس الجاري، سجلت البلاد 19 ألفا و262 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 أي ما يعادل في المتوسط 2752 حالة في اليوم.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي 807 أو 10.5 في المئة من المرضى المصابين بكوفيد-19 يرقدون في المستشفيات في حالات خطيرة وحرجة حتى يوم أمس.

يشار إلى أنه تم تطعيم حوالي 72.4 مليون شخص بشكل كامل ضد فيروس كورونا، منهم 17.8 مليون حصلوا على جرعات معززة.