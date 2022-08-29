السيطرة على حريق فى سيدى بشر بالإسكندرية.. صور

الإسكندرية -فريق المحافظات

سيطرت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسكندرية على حريق نشب في عقار واقع بمنطقة سيدي بشر، التابع لحي المنتزة أول شرق المدينة.

وكانت مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطارًا من مأمور قسم شرطة المنتزة أول، يفيد تلقيه بلاغًا من إدارة الحماية المدنية، وشرطة النجدة وغرفة عمليات حي المنتزة أول ، بنشوب حريق بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقل ضباط القسم، رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى محل الحريق، تم فصل التيار الكهربائي عن مكان الحريق، وجار السيطرة على النيران، وإخمادها قبل وصولها للعقارات المجاورة ، وتم تحرير محضر بالواقعة.











الحريق



تجمع الأهالى



جانب أخر من الحريق



جانب من اخماد الحريق