السيطرة على حريق داخل مصنع قطن فى حلوان دون إصابات

كتب: عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، من السيطرة على حريق اندلع داخل مصنع لإنتاج القطن، فى شارع عمر بن عبد العزيز بمنطقة حلوان، بعدما انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى، باندلاع حريق داخل مصنع فى منطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت 5 سيارات إطفاء إلى المكان لمنع امتداده للمجاورات، وتمت السيطرة عليه.

ويستمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال شهود العيان حول الواقعة لكشف ملابساتها بالكامل، فيما تم انتداب المعمل الجنائى لمعاينة موقع الحريق وتقرير الخسائر الناجمة عنه.