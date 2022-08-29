وقالت أندرسون - في تصريحات للصحفيين؛ عقب استقبالها لوزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، حسبما ذكرت قناة "فرانس 24" اليوم الاثنين، إن بلادها تعهدت بتقديم حزمة مساعدات إضافية يبلغ إجماليها مليار كرونة كمساعدات عسكرية ومدنية لأوكرانيا.

من جانبه، دعا وزير خارجية أوكرانيا، السويد إلى تزويد بلاده بأسلحة مثل مدافع "الهاوتزر" والقذائف قائلا: "ما دامت الحرب مستمرة فسوف نطلب المزيد من الأسلحة".