السكة الحديد تلغى عربة الوقاية بجميع القطارات 10 سبتمبر المقبل وتطرحها للركاب

كتب ــ سيد الخلفاوى

قررت هيئة السكة الحديد إلغاء غلق عربة الوقاية من كافة القطارات وطرح مقاعدها على شبابيك التذاكر لجمهور الركاب، وذلك اعتباراً من يوم السبت الموافق 10 / 9 / 2022.

ويأتي هذا القرار في ظل زيادة الطلب على ركوب القطارات، مع زيادة عوامل الأمان أثناء الرحلات والتي من منع أو تقليل معدل الحوادث بشكل كبير.

وعربة الوقاية هى عربة فارغة بآخر القطار مغلقة لا يتم استخدامها للركوب وتبقى مغلقة أو يتم استخدامها فى تحميل الأمتعة، وكان الهدف من القرار مواجهة حوادث تصادم القطارات ببعضها وتقليل أعداد الضحايا الناتجة عن هذه الحوادث.

وكانت العربة الأخيرة تخرج العربة من الورشة في حالة قرار تركها فارغة مغلقة أبوابها بالمفاتيح، وتم حظر حجز الركوب عليها، وتواجد أفراد الأمن الإدارى لغلق العربة الأخيرة ومنع تواجد بها أي أشخاص، واستمر ذلك منذ اغسطس الماضى.