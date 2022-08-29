السجن 5 سنوات لمتهم و3 أعوام لآخر بسبب حيازتهما كمية من الحشيش بالإسكندرية

الإسكندرية - فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد سنجر رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل محمد بعيص، والمستشار أحمد محمود دعبس، والمستشار جمال عبد الناصر سالم، وسكرتير المحكمة ماجد سعد إبراهيم بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم " خ.ح.ح"، وغرامة خمسون ألف جنيه، والسجن المشدد 3 سنوات للمتهم "م.م.م" وغرامة خمسون ألف جنيه، لاتهامهما بالاتجار بالمخدرات.

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 14490 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بحيازة كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، قيام كل من " خ.ح.ح" عامل، و"م.م.م" عامل، بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهم، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما، وبتفتيش المتهم الأول، عثر بحوزته على حقيبة بداخلها عدد 49 طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبتفتيش المتهم الثاني عثر بحوزته على طربة حشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهتهما اقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهم ،وتحرر محضر بالواقعة، وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .